Минувшей ночью украинские боевики запустили сразу три тактические ракеты "Точка-У" в сторону Херсона. Системы противовоздушной обороны России сработали быстро и все снаряды успели сбить на подлёте к самому городу.
"Ночью на окраине Херсона российскими ПВО было сбито три ракеты "Точка-У", выпущенные украинскими националистами в направлении города", — рассказал источник в силовых структурах РИА Новости.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление военного эксперта Юрия Кнутова о том, что провокации со стороны ВСУ будут продолжаться, так как Киев "далёк" от реальной ситуации в регионах. По словам аналитика, киевский режим смотрит на происходящее "как на голливудский фильм" и не осознают трагедии, в которую вовлекли мирных жителей.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.