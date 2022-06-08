Россия сбила три "Точки-У" на подлёте к Херсону

Минувшей ночью украинские боевики запустили сразу три тактические ракеты "Точка-У" в сторону Херсона. Системы противовоздушной обороны России сработали быстро и все снаряды успели сбить на подлёте к самому городу.

"Ночью на окраине Херсона российскими ПВО было сбито три ракеты "Точка-У", выпущенные украинскими националистами в направлении города", — рассказал источник в силовых структурах РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление военного эксперта Юрия Кнутова о том, что провокации со стороны ВСУ будут продолжаться, так как Киев "далёк" от реальной ситуации в регионах. По словам аналитика, киевский режим смотрит на происходящее "как на голливудский фильм" и не осознают трагедии, в которую вовлекли мирных жителей.