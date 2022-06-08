ВС России почти без боя освободили село Татьяновка в 20 км от Славянска

Российской армией было освобождено село Татьяновка, рассказал военный эксперт Рожин со ссылкой на местные источники. До окраин Славянска ВС РФ остаётся 20 км.

Сообщается, что выстрелы на окраине населённого пункта стали слышны ещё два дня назад. Как предполагают специалисты, огонь вели российские разведчики, которые смогли форсировать реку Северский Донец и обеспечивали плацдарм для подходящих сил.

Украинские вооружённые формирования "сдали" Татьяновку практически без боя, уточнил Борис Рожин, перестрелки носили ситуативный характер. ВСУ сбежали с очередного рубежа обороны после провала в Святогорске.

Татьяновка известна тем, напомнил российский военкор Юрий Котенок, что когда-то здесь располагалась усадьба героя Отечественной войны 1812 г. предводителя Санкт-Петербургского дворянства полковника Александра Потемкина.