Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МО Украины: береговая линия усилена ракетными комплексами Harpoon
ВСУ готовят контрудар на севере Харьковской области
МО Украины: ежедневные потери ВСУ — 100 человек убитыми и 500 ранеными
Лукашенко: Россия отправит Белоруссии $1,5 млрд на программы импортозамещения
Бандура поблагодарил военных РФ за профессионализм и отвагу
В Норвегии открыли новое нефтегазовое месторождение в Баренцевом море
Дуда: "Бизнес с Россией означает смерть, расстрел и отправку в Сибирь"
Удар ВСУ привёл к большим разрушениям в Стаханове ЛНР
В Минобороны Польши выступили за обучение граждан обращению с оружием

МО Белоруссии расследует нарушение воздушной границы со стороны Украины

Силовые структуры

Помощник руководителя Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что Минск зарегистрировал нарушение границы в воздушном пространстве.

По данным представителя военного ведомства, границу в воздухе нарушили со стороны Украины. Как отметили в МО Белоруссии, инцидент произошёл в среду, восьмого июня, в 15:13.

"По данному факту ведётся расследование", — сказал Ревенко.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о конфликте между украинским коллегой Владимиром Зеленским и Минобороны страны. По мнению президента, солдаты ВСУ не хотят противостоять России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса

В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах  украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих. 

Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Мир. Новости мира
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Экономика и бизнес
Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"
Общество
Симоньян рассказала о заявлениях Аллегровой: "Она в другом лагере"
Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер Валерий Рокотов В Центре им. Мейерхольда выкликают со сцены "русскую смерть" Валерий Рокотов Любовь Степушова Германия забыла, кто вёл жестокие войны, и будет за это наказана Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Европа сократит поставки Украине военной техники из-за больших потерь на СВО
Мир. Новости мира
Сербские СМИ: НАТО планировало захватить Лаврова, чтобы шантажировать Путина
Мyśl Polska: поляки перестали винить президента РФ Путина во всех своих бедах
Мир. Новости мира
Мyśl Polska: поляки перестали винить президента РФ Путина во всех своих бедах
Последние материалы
Дуда: "Бизнес с Россией означает смерть, расстрел и отправку в Сибирь"
Удар ВСУ привёл к большим разрушениям в Стаханове ЛНР
Зерно как инструмент шантажа — ноу-хау от СНБО Украины
МО Белоруссии расследует нарушение воздушной границы со стороны Украины
В Минобороны Польши выступили за обучение граждан обращению с оружием
Шурыгин: украинская оборона рухнет окончательно в случае падения Славянска
The Economist: запасы боеприпасов советского образца на исходе на Украине и в ЕС
ВКС РФ уничтожили в Житомирской области учебный центр с иностранными наёмниками
Генсек НАТО Столтенберг заразился опоясывающим лишаем
Мартынов: подписывать договор с Россией будет уже не Зеленский
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников