МО Белоруссии расследует нарушение воздушной границы со стороны Украины

Помощник руководителя Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что Минск зарегистрировал нарушение границы в воздушном пространстве.

По данным представителя военного ведомства, границу в воздухе нарушили со стороны Украины. Как отметили в МО Белоруссии, инцидент произошёл в среду, восьмого июня, в 15:13.

"По данному факту ведётся расследование", — сказал Ревенко.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о конфликте между украинским коллегой Владимиром Зеленским и Минобороны страны. По мнению президента, солдаты ВСУ не хотят противостоять России.