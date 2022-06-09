Помощник руководителя Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что Минск зарегистрировал нарушение границы в воздушном пространстве.
По данным представителя военного ведомства, границу в воздухе нарушили со стороны Украины. Как отметили в МО Белоруссии, инцидент произошёл в среду, восьмого июня, в 15:13.
"По данному факту ведётся расследование", — сказал Ревенко.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о конфликте между украинским коллегой Владимиром Зеленским и Минобороны страны. По мнению президента, солдаты ВСУ не хотят противостоять России.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.