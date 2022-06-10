Подоляка: Залужный предложил Зеленскому сдать без боя большой район Донбасса

Российские войска заметно продвинулись в четверг на Попаснянском направлении. И всё говорит о том, что силы ВСУ здесь заметно истощились и их уже не хватает для того, чтобы удерживать фронт. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Он считает, что перемалывание резервов ВСУ в этом районе начинает сказываться, в первую очередь, ещё и потому, что значительную часть их теперь надо отправлять на Славянское направление, а также потому, что они просто истощаются.

Аналитик назвал абсолютно неудивительными те слухи, которые пошли из Офиса президента Украины о том, что главком ВСУ Валерий Залужный предложил Владимиру Зеленскому отвести войска на линию Славянск-Краматорск-Торецк, чтобы таким образом сократить линию фронта вдвое и насытить её частями для длительного сопротивления.

По мнению блогера, упорное желание удержать Северодонецк и Лисичанск и сжигание там резервов ВСУ буквально за неделю привело к тому, что Залужный уже настаивает не просто на отводе войск на линию Северск-Соледар-Бахмут, а гораздо западнее.

То есть положение украинской армии становится угрожающим, оборона трещит и руководство ВСУ рассматривает гораздо более радикальный отвод войск, на который пока Зеленский не соглашается, так как сдача такого огромного района Донбасса будет однозначно негативно воспринята обществом Украины и ослабит и так не слишком высокий боевой дух армии, заключил журналист.