Капитан ВСУ Корнюхин: я сдался добровольно, чтобы спасти много жизней

Капитан Вооружённых сил Украины Дмитрий Корнюхин, возглавлявший инженерно-сапёрную роту группы инженерного обеспечения 53-й отдельной механизированной бригады, рассказал, что принял решение о сдаче в плен российским военным, чтобы сохранить жизни своих подчинённых.

Корнюхин уточнил, что непосредственного участия в военных действиях он не принимал, потому что у него как у инженера другие задачи. Выполняя приказ по доставке в город Волноваху инженерных боеприпасов 26 февраля, капитан и его подчинённые оказались в плену, пойдя на этот шаг добровольно.

"Я сдался добровольно, дабы сохранить свою группу саперов. И сохранить людей — тех, которые нас брали в плен, потому что у нас в машине было 2,5 тонны взрывчатки. Мы вышли из машины, я увидел направленные в нашу сторону стволы. Мы сказали: ребята, мы воевать с вами не будем, потому что бесполезно. Я познакомился с командиром группы, который меня пленил, мы с ним дружески побеседовали, я передал свое оружие ему. И все", — рассказал Корнюхин в беседе с "Украина.Ру".

Капитан добавил, что сразу после сдачи в плен место, на котором украинцы сдались в плен, накрыл сильный обстрел со стороны Волновахи. Однако никто из группы Корнюхина не был ранен, а военные ВС РФ относятся к сдавшимся в плен хорошо, никого не обижают и "даже пальцем не трогают".