Арестович впервые признал колоссальные потери ВСУ: "Где-то 10 тысяч бойцов"

Киевский режим впервые признал огромные потери ВС Украины с начала спецоперации. По словам Алексея Арестовича, ежедневно гибнет около ста украинских боевиков.

Во время интервью главный рупор украинской пропаганды Арестович рассказал, что ВСУ в большом количестве теряют личный состав уже с конца февраля.

"У нас в начале конфликта погибало 100 человек в сутки в среднем", — был вынужден признать советник главы президентской администрации.

Пропагандист согласился с подсчётами ведущего, что таким образом украинские вооружённые формирования уже потеряли около 10 тысяч солдат: "Где-то так".

Также стало известно, что бойцы российского подразделения на Харьковском направлении взяли в плен два десятка боевиков ВСУ, среди которых были два американских наёмника. Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок.