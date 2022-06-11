WP: Запад больше не верит в победу ВСУ в спецоперации на Украине

После начала военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины страны коллективного Запада надеялись, что Киев одержит победу. Однако теперь западная "эйфория" начинает исчезать.

"Россия адаптирует свою тактику, восстанавливает темп и утверждает свою подавляющую огневую мощь против отлично снаряженных украинских сил", — заявили журналисты издания The Washington Post.

Американские эксперты отметили, что "отбросить" российские войска невозможно, поскольку их сила слишком велика, а боевой потенциал не израсходован даже на 50%. Более того, в США признали, что у России гораздо больше ресурсов.

"Поэтому поводов для оптимизма значительно поубавилось", — заключил автор статьи.