После начала военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины страны коллективного Запада надеялись, что Киев одержит победу. Однако теперь западная "эйфория" начинает исчезать.
"Россия адаптирует свою тактику, восстанавливает темп и утверждает свою подавляющую огневую мощь против отлично снаряженных украинских сил", — заявили журналисты издания The Washington Post.
Американские эксперты отметили, что "отбросить" российские войска невозможно, поскольку их сила слишком велика, а боевой потенциал не израсходован даже на 50%. Более того, в США признали, что у России гораздо больше ресурсов.
"Поэтому поводов для оптимизма значительно поубавилось", — заключил автор статьи.
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Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.