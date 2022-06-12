Генерал-полковник Лапин раскрыл секрет символа "О": "Мы называем себя Отважными"

По словам командующего группировкой "О" российской армии Александра Лапина, когда украинские военные впервые увидели символ подразделения, они посчитали их "Особыми". Однако на самом деле солдаты ВС РФ называют себя Отважными.

Генерал-полковник объяснил символ группировки "О"

Во время своего выступления перед бойцами генерал-полковник заявил, что этот символ выдаётся только тем, "кто смело шёл в атаку и громил врага".

"Путь домой лежит только через победу, другого пути у нас нет, иначе будет катастрофа. Если мы с вами, братцы, не выполним свой долг, здесь, на этой земле, древней русской земле, тогда грош нам цена", — заявил Лапин.