Пушилин: необходимо задействовать дополнительные союзные силы ДНР и России

Сегодня, 13 июня, украинские боевики нанесли массированные удары по Донецку. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что необходимо задействовать дополнительные союзные силы республиканской Народной милиции и России. Он подчеркнул, что ВСУ используют запрещённые методы, обстреливая жилые и центральные районы города.

"В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации", — заявил Пушилин в своём видеообращении.

Глава ДНР отметил, что у украинской армии есть достаточное количество оружия, чтобы наносить огневые удары по городу.