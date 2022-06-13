Сегодня, 13 июня, украинские боевики нанесли массированные удары по Донецку. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что необходимо задействовать дополнительные союзные силы республиканской Народной милиции и России. Он подчеркнул, что ВСУ используют запрещённые методы, обстреливая жилые и центральные районы города.
"В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации", — заявил Пушилин в своём видеообращении.
Глава ДНР отметил, что у украинской армии есть достаточное количество оружия, чтобы наносить огневые удары по городу.
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