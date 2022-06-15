Безсонов: две группировки ВСУ окружили "малыми котлами" в Донбассе

Союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР окружили две группировки ВСУ, сообщил официальный представитель Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

"Отличные новости с фронтов ЛНР. Врубовка наша!" — поделился успехами заместитель министра информации ДНР в собственном Telegram-канале.

По его словам, контроль над Врубовкой означает, что группировка украинских вооруженных формирований в Золотом и Горском находится в оперативном окружении. Безсонов уточнил, что операция была проведена силами подразделений Вооружённых сил РФ, а также частями 100-ой бригады и 1-ой "Славянской" армии ДНР.

Также замминистра рассказал, что союзникам удалось освободить село Семигорье, завершив окружение группировки ВСУ на Углегорской ТЭС и в Новолуганском. В этом "малом котле" националистов ждёт ликвидация.

"Если не сдадутся, или не сбегут полями", — резюмировал Безсонов.