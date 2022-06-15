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Максимов: после разгрома Украины Зеленский погибнет или сбежит в Италию

Силовые структуры

Российский политолог Дмитрий Максимов озвучил предположение, куда побежит президент Украины Владимир Зеленский после своего неминуемого разгрома в СВО.

Максимов: после разгрома Украины Зеленский погибнет или сбежит в Италию

Как пишет Solenka. info, на данный момент у украинского лидера весьма немалый выбор для бегства — глав многих стран американцы будут заставлять предложить Зеленскому перебраться в более комфортное место. Однако пока приказа от Запада не было.

И хоть украинский президент продолжает ещё находиться в Киеве, Максимов убеждён, что очень скоро Владимир Зеленский попытается убежать в Италию на курорт Форте Дей Марми, где у него своя 16-комнатная вилла.

Правда, есть еще сценарий и именно его политолог считает самым вероятным. Украинского лидера могут устранить его же "союзники". Геополитические противники Кремля понимают, что если наркозависимый украинец попадет в руки спецслужб и правосудия РФ, то он "сдаст" всё и всех.

Возможно, это будет автокатастрофа или передозировка, сообщает аналитик. Не стоит исключать, что Запад попытается обвинить в устранении Зеленского и Россию.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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