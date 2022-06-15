ВС РФ сменили тактику и уже не смотрят на боевиков ВСУ, как на заблудившихся "братьев".
Об этом изданию ФАН сообщил публицист и политолог Юрий Кот. Он отметил, что украинские военные теперь истребляются, как националисты.
Накануне Владимир Зеленский заявлял о больших потерях в живой силе в Донбассе и на Харьковщине.
"Гитлер плачет об убитых нацистах? Но… это должно было рано или поздно произойти. Признание серьёзных потерь среди боевиков на фронте было неизбежным — иначе ложь была бы очевидна вообще всем и каждому", — говорит эксперт.
Он напомнил, что уже 4 месяца бандеровцы лишаются большого числа боевиков. И сперва Киев говорил про 30 погибших в сутки, потом про 50, про 100, а теперь уже про 200.
"Не удивлюсь, если впоследствии окажется, что каждый день со стороны ВСУ помирают до 500 человек!" — отметил Кот.
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