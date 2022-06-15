Политолог Кот о реакции Зеленского на потери: Гитлер плачет об убитых нацистах

ВС РФ сменили тактику и уже не смотрят на боевиков ВСУ, как на заблудившихся "братьев".

Об этом изданию ФАН сообщил публицист и политолог Юрий Кот. Он отметил, что украинские военные теперь истребляются, как националисты.

Накануне Владимир Зеленский заявлял о больших потерях в живой силе в Донбассе и на Харьковщине.

"Гитлер плачет об убитых нацистах? Но… это должно было рано или поздно произойти. Признание серьёзных потерь среди боевиков на фронте было неизбежным — иначе ложь была бы очевидна вообще всем и каждому", — говорит эксперт.

Он напомнил, что уже 4 месяца бандеровцы лишаются большого числа боевиков. И сперва Киев говорил про 30 погибших в сутки, потом про 50, про 100, а теперь уже про 200.

"Не удивлюсь, если впоследствии окажется, что каждый день со стороны ВСУ помирают до 500 человек!" — отметил Кот.