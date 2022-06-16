Главарь "Азова"* Прокопенко на допросе пожаловался на снижение финансирования

Командир нацбатальона "Азов"* Денис Прокопенко (Редис) на допросе сказал, что финансирование с Запада значительно сократилось после того, как неонацистская идеология полка уже плохо скрывалась членами.

Об этом сообщил командир и основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский в своем аккаунте мессенджера.

"Редис на допросах пожаловался, что "Азову"* не удалось замаскировать неофашистский антураж, и финансирование с запада существенно сократилось, хотя и не иссякло окончательно", — рассказывает комбат.

Во время встреч с кураторами с Запада представителей нацформирования заставляли надевать форму с длинным рукавом, закрывая татуировки.

"Чтобы не напоминать западным чистоплюям, что они собственными руками вскармливают фашизм в Европе", — заявил Ходаковский.

Прокопенко на допросах признался, что якобы "избегал наносить нацистскую символику на свою шкуру". Однако не запрещал своим подчиненным делать татуировки.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.