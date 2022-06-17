Леонков: военная помощь Запада Украине не приносит результатов

Страны Запада выделяют всё больше оружия Украине, однако оно не даёт результатов, на которые рассчитывают Брюссель и Вашингтон. И на ход спецоперации России это никакого влияния не оказывает. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Аналитик пояснил, что все поставки на Украину, включая патроны, проходят обязательный учёт. И за предыдущие расходы приходится отчитываться, в противном случае законодатели больше не согласуют выделение средств на военную помощь Киеву.

Леонков считает, что накачка Украины оружием, боеприпасами и иностранными наёмниками не приносит результата, что видно по итогам трёх месяцев СВО.

"Украинская пропаганда пыталась изобразить успехи ВСУ, но всё же проверяется на земле. Предположим, что американцы — инвесторы. Они инвестировали в проект. Должен быть результат. Деньги потрачены, а результата нет", — заключил Леонков.