Американские власти должны повлиять на Киев и остановить конфликт на Украине до угрозы ядерного столкновения, заявил старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
По словам Бэндоу, позиции некоторых западных лидеров остаются очень жёсткими, что нагнетает обстановку и может привести к ядерному конфликту. По мнению экс-помощника Рейгана, Незалежная не стоит возможного Армагеддона.
В частности, идёт речь о заявлении польского чиновника Радослава Сикорского, которое ранее цитировала Pravda.Ru, о том, что Киеву необходимо "подарить" ядерные боеголовки.
"Никто не предлагал передать Киеву ядерное оружие в преддверии нападения России, что, вероятно, усугубило бы кризис и ускорило вторжение Москвы. Делать это сегодня, когда война уже бушует, рискует превратить и без того ужасный конфликт в настоящую катастрофу", — написал Бэндоу для The American Conservative. — Чем дольше они продолжаются, тем сильнее пострадает сама Украина и тем выше угроза для Европы и опасность для Америки".
Как подчеркнул Бэндоу, многие лидеры мирового сообщества отреагировали на заявление поляка, как пустые угрозы. Однако говоря о ядерной конфронтации, на счету каждое слово, резюмировал автор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.