Экс-помощник президента Рейгана: друзья Киева предлагают варианты Армагеддона

Американские власти должны повлиять на Киев и остановить конфликт на Украине до угрозы ядерного столкновения, заявил старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

По словам Бэндоу, позиции некоторых западных лидеров остаются очень жёсткими, что нагнетает обстановку и может привести к ядерному конфликту. По мнению экс-помощника Рейгана, Незалежная не стоит возможного Армагеддона.

В частности, идёт речь о заявлении польского чиновника Радослава Сикорского, которое ранее цитировала Pravda.Ru, о том, что Киеву необходимо "подарить" ядерные боеголовки.

"Никто не предлагал передать Киеву ядерное оружие в преддверии нападения России, что, вероятно, усугубило бы кризис и ускорило вторжение Москвы. Делать это сегодня, когда война уже бушует, рискует превратить и без того ужасный конфликт в настоящую катастрофу", — написал Бэндоу для The American Conservative. — Чем дольше они продолжаются, тем сильнее пострадает сама Украина и тем выше угроза для Европы и опасность для Америки".

Как подчеркнул Бэндоу, многие лидеры мирового сообщества отреагировали на заявление поляка, как пустые угрозы. Однако говоря о ядерной конфронтации, на счету каждое слово, резюмировал автор.