Американский наёмник Энди Хьюн, воевавший на стороне ВСУ, сообщил, что боится смертной казни.
Об этом пишет корреспондент "Известий”.
27-летний гражданин США сдался в плен под Харьковом вместе с земляком, 39-летним Александром Дрюкером.
Когда американец уезжал на Украину, родители были весьма недовольны решением сына.
"Я понимал, что меня могут приговорить к смерти. Надеюсь, что этого не произойдет. Я хочу сказать, что не хотел никого убивать. Я не знаю, значат ли мои слова здесь что-нибудь. Я надеюсь, что меня освободят”, — говорит наёмник.
Он начал следить за ситуацией после начала СВО по защите Донбасса. Хьюн сообщил, что СМИ Запада выставляли всё так, будто Армия России "убивает всех без разбора”. А уже позже наёмник понял, что стал жертвой пропаганды.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Владимир Евсеев высказался о военной помощи Запада Украине.