“Известия”: Пленный наёмник из США рассказал о страхе смертной казни

Американский наёмник Энди Хьюн, воевавший на стороне ВСУ, сообщил, что боится смертной казни.

Об этом пишет корреспондент "Известий”.

27-летний гражданин США сдался в плен под Харьковом вместе с земляком, 39-летним Александром Дрюкером.

Когда американец уезжал на Украину, родители были весьма недовольны решением сына.

"Я понимал, что меня могут приговорить к смерти. Надеюсь, что этого не произойдет. Я хочу сказать, что не хотел никого убивать. Я не знаю, значат ли мои слова здесь что-нибудь. Я надеюсь, что меня освободят”, — говорит наёмник.

Он начал следить за ситуацией после начала СВО по защите Донбасса. Хьюн сообщил, что СМИ Запада выставляли всё так, будто Армия России "убивает всех без разбора”. А уже позже наёмник понял, что стал жертвой пропаганды.