ВС России уничтожили три склада боеприпасов ВСУ у Лисичанска и Харькова

Российская армия уничтожила три склада боеприпасов украинских вооружённых сил. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что склады находились в Харьковской области и у города Лисичанска в ЛНР.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено три склада боеприпасов в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска ЛНР", — говорится в сообщении.

За минувшие сутки ВС РФ поразили 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожив более 160 националистов.