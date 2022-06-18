Российская армия уничтожила три склада боеприпасов украинских вооружённых сил. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что склады находились в Харьковской области и у города Лисичанска в ЛНР.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено три склада боеприпасов в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска ЛНР", — говорится в сообщении.
За минувшие сутки ВС РФ поразили 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожив более 160 националистов.
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