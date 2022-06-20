ФСБ России и КГБ Белоруссии задержали детективов, собиравших данные о военных

ФСБ Российской Федерации провела успешную операцию по задержанию частных "детективов" и сотрудников налоговой службы, занимавшихся сбором сведений о военных и сотрудниках правоохранительных органов.

Собранные данные, в том числе и об иностранных подданных, передавались третьим лицам. Свою работу частные сыщики вели с 2019 г. и успели собрать информацию на 30 человек.

Представитель столичного управления Следкома РФ сообщил, что задержание проводилось совместно с сотрудниками белорусского КГБ.

Согласно данным следственных органов, три сотрудника налоговой инспекции за вознаграждение делились с посредником информацией об источниках дохода физлиц, имуществе, состоянии их банковских счетов, адресах прописки. Позже эта информация передавалась сотрудникам детективного агентства, сообщает портал newizv.ru.

Двое подозреваемых сейчас находятся в СИЗО, ещё двоим в качестве меры пресечения суд назначил домашний арест.

Проверка и выяснение всех фактов продолжаются.