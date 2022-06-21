Сатановский: "Развели литовское начальство старшие товарищи, как лохов"

Литва сама даёт РФ повод вернуть полученные по Ништадтскому миру территории.

Об этом сообщил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Pravda.Ru ранее сообщала, что Вильнюс, объявив о прекращении транзита грузов в Калининградскую область, дал России повод к войне, и у Москвы будет возможность вернуть под свой контроль территории, которые 300 лет назад Россия получила от Швеции после Северной войны.

Эксперт напомнил, что по условиям Ништадтского мира "мы получили шведские территории на вечные времена", и заплатили за них колоссальную тогда компенсацию серебром.

Теперь Литва решила, что остановит транзит в Калининград, дав РФ возможность напомнить о её законных правах.

"Развели литовское начальство старшие товарищи, как лохов, втравливая их в драку с Россией, или это они сами такие идиоты — тоже не суть. Дураков и наглецов, не рассчитавших свои силы, всегда бьют, вне зависимости от того, природные ли это у них качества или благоприобретённые из-за привычки вращаться в плохой компании", — отметил Сатановский.

По его словам, в нынешней ситуации лишь один выход — бить жёстко и сильно, чтобы более не возникало подобных мыслей ни у кого.

Напомним, ранее в литовском МИД заявили, что они не вводили ограничений на транзит российских грузов, а просто исполняли санкции ЕС.