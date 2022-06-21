Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по буровым платформам "Черноморнефтегаза" повлёк экологический ущерб для Чёрного моря и всех стран Причерноморья. Об этом заявил российский сенатор Сергей Цеков.
Он отметил, что страны региона слабо реагируют на поведение Киева в акватории якобы украинского черноморского побережья. По его словам, корабельные мины ВСУ "срывает и разносит" по всему Чёрному морю.
Политик подчеркнул: "Черноморнефтегаз" должен быть включён в список предприятий, которым украинские боевики нанесли серьёзный ущерб.
"Это ущерб не только России и Украине, которые наиболее близки к этому месту расположения вышек. Это ущерб экологический всему Чёрному морю, всем странам Причерноморья", — сказал Цеков в интервью ТАСС.
Сенатор назвал удар ВСУ по буровым платформам "проявлением глупости". Он призвал мировое сообщество обратить внимание на действия Киева в Чёрном море.
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