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Цеков: ВСУ ударом по буровым платформам нанесли ущерб Чёрному морю

Силовые структуры

Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по буровым платформам "Черноморнефтегаза" повлёк экологический ущерб для Чёрного моря и всех стран Причерноморья. Об этом заявил российский сенатор Сергей Цеков.

Цеков: ВСУ ударом по буровым платформам нанесли ущерб Чёрному морю

Он отметил, что страны региона слабо реагируют на поведение Киева в акватории якобы украинского черноморского побережья. По его словам, корабельные мины ВСУ "срывает и разносит" по всему Чёрному морю.

Политик подчеркнул: "Черноморнефтегаз" должен быть включён в список предприятий, которым украинские боевики нанесли серьёзный ущерб.

"Это ущерб не только России и Украине, которые наиболее близки к этому месту расположения вышек. Это ущерб экологический всему Чёрному морю, всем странам Причерноморья", — сказал Цеков в интервью ТАСС.

Сенатор назвал удар ВСУ по буровым платформам "проявлением глупости". Он призвал мировое сообщество обратить внимание на действия Киева в Чёрном море.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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