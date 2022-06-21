Несколько украинских резервистов сдались в российский плен под Северодонецком

Несколько украинских резервистов решили сдаться в российский плен в районе населённого пункта Сиротино, расположенного в пригороде Северодонецка.

Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, всех пленных мобилизовали в мае 2022 года. Они попали в часть № 3035, которая до 2014 года находилась в Луганске, а затем была перемещена в Харьков.

По информации агентства, в российский плен сдались военнослужащие из Северодонецка, Рубежного, Львова, Тернополя, Винницы и Харьковской области.

В общей сложности сопротивление российским военным решили не оказывать девять резервистов.

Ранее стало известно, что порядка 6 тысяч боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение в Лисичанске и Северодонецке. Как пояснил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинские солдаты и иностранные наёмники продолжают прикрываться цистернами с ядохимикатами и взрывчаткой на территории северодонецкого завода "Азот".

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