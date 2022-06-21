ВС России за сутки уничтожили 15 гаубиц США М777

Оружие, поставляемое западными партнёрами в качестве военной помощи Украине продолжает планомерно уничтожаться российскими Вооружёнными силами. Хорошей целью для огневого поражения стали 155-мм гаубицы М777, поступившие от США и европейских стран.

Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц этого оружия, большинство из которых — в районе железнодорожной станции Дружковка. При этом пушки даже не успели сделать ни одного выстрела. Об этом сообщило во вторник Минобороны РФ.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок назвал главный недостаток американских гаубиц М777. По его словам, у них имеется дефект в механизме запирания ствола, что может приводить к взрыву боеприпаса внутри орудия.