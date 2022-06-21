Вооружённые силы России продолжают уничтожать военные объекты ВСУ с применением высокоточного вооружения в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Накануне сообщалось о нанесении серии ударов по военным целям в Харькове и Одессе.
Сегодня, 21 июня, ракеты Вооружённых сил РФ поразили цели в городе Чугуеве Харьковской области, на местах прилётов ракет возникли пожары. Как сообщает издание "Военное обозрение", целями для ракет стали объекты, в последнее время активно используемые ВСУ. Украинские военные формирования пытались накопить в Чугуеве резервы оружия и боеприпасов.
По данным издания, ВС РФ уничтожили склады вооружения и боеприпасов, в том числе натовского образца. Их намеревались использовать для обеспечения удара ВСУ на Изюмском направлении.
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Уже 20 июня по военным объектам в Одессе прилетела "ответка".