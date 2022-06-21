ВС РФ уничтожили склады оружия и боеприпасов ВСУ в Чугуеве Харьковской области

Вооружённые силы России продолжают уничтожать военные объекты ВСУ с применением высокоточного вооружения в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Накануне сообщалось о нанесении серии ударов по военным целям в Харькове и Одессе.

Сегодня, 21 июня, ракеты Вооружённых сил РФ поразили цели в городе Чугуеве Харьковской области, на местах прилётов ракет возникли пожары. Как сообщает издание "Военное обозрение", целями для ракет стали объекты, в последнее время активно используемые ВСУ. Украинские военные формирования пытались накопить в Чугуеве резервы оружия и боеприпасов.

По данным издания, ВС РФ уничтожили склады вооружения и боеприпасов, в том числе натовского образца. Их намеревались использовать для обеспечения удара ВСУ на Изюмском направлении.