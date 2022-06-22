NI: Пентагон передумал поставлять Украине передовое оружие из-за страха перед РФ

Пентагон струсил перед Россией и передумал поставлять передовое вооружение для украинской армии. Об этом пишет The National Interest.

Автор материала Тревор Филсет отметил, что власти США должны были передать Киеву беспилотники, однако испугались, что российские солдаты собьют американские дроны MQ-1C. Как пояснил журналист, в этом случае Вооружённые силы РФ получат доступ к "секретным технологиям" Запада.

"Струсили? Пентагон передумал передавать Украине беспилотники", — сказано в материале.

По словам Филсета, Киев сможет получить оборудование, если производитель беспилотников заменит продвинутую электронику на базовые компоненты. При этом автор уточнил, что такие изменения ухудшат возможности дрона. Кроме того, он подчеркнул: на эту работу уйдёт несколько месяцев.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ начнут защищаться лопатами, если Запад не предоставит необходимое оружие Киеву.