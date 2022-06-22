Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что во время военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине погибли 190 мирных жителей региона, получили ранения 900 граждан.
"С начала специальной военной операции у нас погибших 190 человек, из них 9 детей", — заявил глава ДНР, слова которого передаёт "Соловьёв. LIVE".
Вместе с этим Пушилин отметил, что пока власти республики не публикуют информацию об убитых военных.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили о смерти четырнадцатилетнего мальчика. Как написали в РИА Новости, он погиб в ходе обстрела ВСУ американскими гаубицами М-777.
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