Пушилин: с начала спецоперации РФ на Украине в ДНР погибли 190 мирных жителей

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что во время военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине погибли 190 мирных жителей региона, получили ранения 900 граждан.

"С начала специальной военной операции у нас погибших 190 человек, из них 9 детей", — заявил глава ДНР, слова которого передаёт "Соловьёв. LIVE".

Вместе с этим Пушилин отметил, что пока власти республики не публикуют информацию об убитых военных.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили о смерти четырнадцатилетнего мальчика. Как написали в РИА Новости, он погиб в ходе обстрела ВСУ американскими гаубицами М-777.