Подоляка: группировка ВСУ попала в котёл в районе Горского-Золотого

Крупная группировка ВСУ оказалась в котле в районе населённых пунктов Горское и Золотое. Речь идёт о нескольких тысячах человек.

Судя по сводкам о продвижении частей Союзных сил в районе Горского-Золотого, вернее, отсутствия серьёзного сопротивления ВСУ на этом направлении, хребет противнику здесь был переломлен накануне, отметил журналист и блогер Юрий Подоляка.

По имеющейся информации с мест, сейчас идёт процесс добивания, вернее пленения оставшихся очагов даже не сопротивления, а скопления солдат ВСУ севернее Горского.

К утру 22 июня Союзные силы вышли к Лоскутовке и Рай-Александровке, перерезав уже физически последнюю грунтовую дорогу на юг, пишет эксперт.

И сейчас вопрос, по его мнению, состоит в том, сумело ли украинское командование хоть кого-то вывести из котла и где оно попытается остановить противника. То есть, будет ли продолжаться драка за перешеек, соединяющий Северск с Лисичанском или нет.