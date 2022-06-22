Военнопленные украинской армии очень удивляются, когда узнают о реальном положении вещей в зоне специальной операции России.
Оказывается, что украинское командование рассказывает им о взятии крупных городов Российской Федерации.
Проект "Военная хроника" показывает, как военнопленный слепо верил, что украинцы уже взяли Ростов-на-Дону и Белгород.
Командир механизированной роты Николай с позывным "Док" (его подразделение как раз участвовало в штурме Орехова в Запорожской области) сообщает, что, когда пленному рассказали об истинном положении дел — он просто не верил.
"Он нам не поверил. Он просто не поверил. Говорит, что это неправда", — подытожил ополченец.
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