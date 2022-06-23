Наёмник Эслин пожаловался родным, что его скоро казнят: Лондон бездействует

Пленный британец Эйден Эслин, которого суд ДНР приговорил к смертной казни, пожаловался родным, что Лондон не пытается договориться с представителями Донецкой Народной Республики и Россией, тогда как его "время уходит".

По словам Эслина, власти Великобритании бездействуют, а речи об обмене или освобождении не идёт.

"Эйден был очень расстроен, когда позвонил своей матери сегодня утром. Суть в том, что Эйден сказал: в ДНР сообщили ему — никто из Великобритании не выходил на связь, и он будет казнён", — цитирует интервью женщины иностранной прессе "Страна.ua".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что после вынесения приговора трём пленным наёмникам из Британии и Марокко, в Верховный суд Донецкой Народной Республики не поступало прошение о пересмотре дела ни от самих осуждённых, ни от представителей стран, гражданами которых они являются.