Минобороны РФ: ВКС уничтожили 49 резервуаров с топливом и 50 машин РСЗО

В Министерстве обороны РФ сообщили, что ВКС в районе города Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для украинской военной техники и до 50 ракетных установок залпового огня.

"Высокоточным оружием ВКС в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для украинской военной техники и до 50 машин РСЗО", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по официальным сводкам украинского Минобороны, потери живой силы ВСУ составляют более 10 тысяч убитыми и более 30 тысяч ранеными. Однако много солдат числятся пропавшими без вести, количество попавших в плен также приближается к 10 тысячам.