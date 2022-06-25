Клинцевич: “Господь Бог у американцев отнял мозги”

Запад хочет развала РФ, чтобы контролировать все российские богатства и ресурсы.

При этом другие страны используются в качестве прикрытия, сообщил политический эксперт и экс-сенатор Франц Клинцевич.

По его словам, США не желают, чтобы Москва имела влияние и серьезную торговлю в ЕС. По мнению Вашингтона, РФ не должна быть суверенным государством.

Аналитик уверен, что такой план в отношении России невозможен и абсурден.

"Лишить Россию суверенитета и сделать из нее послушное и крайне некомпетентное государство — это надо быть сумасшедшим. Честно говоря, я не понимаю, почему Господь Бог отнял у американцев мозги”, — подчеркнул Клинцевич.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие СВО России будет всё больше показывать истинное лицо Штатов и НАТО. А спецоперация ведётся не только против киевского режима, но и против всего блока НАТО.