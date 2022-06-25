Бойцы спецназа "О" нашли место уничтожения заградотряда ВСУ "Берлинго"

Группировка "О" спецназа ВС России уничтожила заградотряд ВСУ, который прибыл остановить бегство украинских боевиков из котла в ЛНР. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Подразделения "Отважных" на днях замкнули окружение вокруг Золото-Горской группировки ВСУ. Среди множества сдавшихся в плен украинских боевиков были и военные 210-го батальона "Берлинго".

Этот батальон прибыл в поселок Мирная Долина в качестве заградительного отряда. Пленные рассказывали, как их колонну уничтожила российская артиллерия сразу после прибытия в поселок.

Теперь, зачищая поселок, бойцы группировки "О" смогли найти место уничтожения нацистов.