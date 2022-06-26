В Сети днём появилось фото якобы последствий удара ракетами ВС России по мосту в Черкассах. Однако это специально запущенный украинскими ресурсами фейк, пишет военный эксперт Игорь Бабанов в своём Telegram-канале "Рыбарь".
По его словам, на снимке, широко разошедшемся по Интернету, — путепровод в одесской Затоке, который был частично разрушен серией ракетных ударов в мае.
"Рыбарь" пишет со ссылкой на источники с мест, что в результате сегодняшнего удара мост практически не пострадал и продолжает работать в прежнем режиме. Ракеты не достигли цели попали в угол насыпи, повредив пролётную секцию, отмечает аналитик.
Украинские ресурсы намеренно вбросили информацию о серьёзном повреждении объекта, чтобы заставить Минобороны РФ поверить, что сооружение выведено из строя и не нуждается в повторных ударах, пояснил эксперт.
Он также мягко намекнул на необходимость повторного огневого поражения цели.
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