Бабанов: Украина намеренно запустила фейковое фото разрушений моста в Черкассах

В Сети днём появилось фото якобы последствий удара ракетами ВС России по мосту в Черкассах. Однако это специально запущенный украинскими ресурсами фейк, пишет военный эксперт Игорь Бабанов в своём Telegram-канале "Рыбарь".

По его словам, на снимке, широко разошедшемся по Интернету, — путепровод в одесской Затоке, который был частично разрушен серией ракетных ударов в мае.

"Рыбарь" пишет со ссылкой на источники с мест, что в результате сегодняшнего удара мост практически не пострадал и продолжает работать в прежнем режиме. Ракеты не достигли цели попали в угол насыпи, повредив пролётную секцию, отмечает аналитик.

Украинские ресурсы намеренно вбросили информацию о серьёзном повреждении объекта, чтобы заставить Минобороны РФ поверить, что сооружение выведено из строя и не нуждается в повторных ударах, пояснил эксперт.

Он также мягко намекнул на необходимость повторного огневого поражения цели.