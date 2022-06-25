Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Выпущенная ВСУ зенитная ракета отказалась бить по цели и вернулась обратно
Минобороны Украины: Запад не хочет давать современные танки и самолёты
Шатунов на своём последнем концерте назвал "Белые розы" вечной песней
Мартовалиева: в Новотошковском не нашли ни одного живого жителя
Алексей Арестович: "Огромные потери ВСУ — победа ВСУ"
Ходарёнок: Россия ответит на применение HIMARS так, что мало не покажется
Депутат ГД РФ Швыткин резко ответил на угрозы Британии в случае казни наёмников
Минобороны РФ: "В Константиновке уничтожены до 80 польских наёмников"
Минобороны Украины: Маляр обвинила мирных жителей в срыве операции ВСУ

Союзные силы ЛНР и России взяли под контроль завод и шахту в Лисичанске

Силовые структуры

Бойцы ЛНР при поддержке Вооружённых сил РФ взяли под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Союзные силы ЛНР и России взяли под контроль завод и шахту в Лисичанске

По его словам, боевые действия продолжаются в городской застройке.

"Уже захвачена шахта, которая находится на территории Лисичанска, а также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод", — сказал Марочко в интервью РИА Новости.

Ранее в МВД Луганской Народной Республики заявили, что в "котле" под Лисичанском должны оказаться порядка 4,5 тысяч украинских военных. Кроме того, в ведомстве подчеркнули: неподалёку от города около 600 боевиков ВСУ, среди которых много раненых, сдались в плен объединённым силам РФ и ЛДНР.

Как пояснили в Минобороны России, случаи отказа от участия в боевых действиях становятся массовыми в Вооружённых силах Украины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Express: если британские наёмники будут расстреляны, Лондон объявит войну России

Британское издание Express предположило, что произойдет с отношениями Великобритании и России в том случае, если британских наёмников казнят в ДНР.

Express: если британские наёмники будут расстреляны, Лондон объявит войну России
"Отважные" взяли в плен командира ВСУ — знаменитого пропагандиста
Силовые структуры
"Отважные" взяли в плен командира ВСУ — знаменитого пропагандиста
Россия
Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"
Мир. Новости мира
Подоляка о взрыве в Херсоне: Киев не оставляет Москве никакого выбора
Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер Анжела Якубовская Сергей Шакуров: сейчас российским кино правят женщины Анжела Якубовская Любовь Степушова Жизнь американца мало значит: США не будут спасать своих ветеранов в ДНР Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Леонков: украинских диверсантов в тылу ВС РФ ждёт незавидная судьба
Общество
Шатунов произнёс пророческие слова на последнем концерте: "Теперь уже никогда"
Депутат ГД РФ Швыткин резко ответил на угрозы Британии в случае казни наёмников
Силовые структуры
Депутат ГД РФ Швыткин резко ответил на угрозы Британии в случае казни наёмников
Последние материалы
Шатунов на своём последнем концерте назвал "Белые розы" вечной песней
Мартовалиева: в Новотошковском не нашли ни одного живого жителя
Алексей Арестович: "Огромные потери ВСУ — победа ВСУ"
Ходарёнок: Россия ответит на применение HIMARS так, что мало не покажется
Депутат ГД РФ Швыткин резко ответил на угрозы Британии в случае казни наёмников
Курение во время беременности: влияние на ребенка
Женский кошмар - усы растут!
Почему у молодых мужчин выпадают волосы?
Полезные свойства специй и пряностей
Минобороны РФ: "В Константиновке уничтожены до 80 польских наёмников"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников