Бойцы ЛНР при поддержке Вооружённых сил РФ взяли под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, боевые действия продолжаются в городской застройке.
"Уже захвачена шахта, которая находится на территории Лисичанска, а также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод", — сказал Марочко в интервью РИА Новости.
Ранее в МВД Луганской Народной Республики заявили, что в "котле" под Лисичанском должны оказаться порядка 4,5 тысяч украинских военных. Кроме того, в ведомстве подчеркнули: неподалёку от города около 600 боевиков ВСУ, среди которых много раненых, сдались в плен объединённым силам РФ и ЛДНР.
Как пояснили в Минобороны России, случаи отказа от участия в боевых действиях становятся массовыми в Вооружённых силах Украины.
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