Украинские политики сообщили, что Киев вышел из двух соглашений с Москвой по ядерной безопасности.
По информации официального сайта Госинспекции ядерного регулирования Украины, Министерство охраны окружающей природной среды и Федеральный надзор РФ по радиационной безопасности больше не сотрудничают.
Ещё Киев отказался предоставлять властям нашей страны данные о применении ядерной энергии в мирных целях. Представители Украины объяснили свои решения военной спецоперацией РФ по принуждению к миру.
Ранее генеральный конструктор Государственного ракетного центра Владимир Дегтяр сказал, что МБР "Сармат" будут функционировать даже в случае ядерного удара по технике.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.