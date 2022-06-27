Украина приостановила действие соглашений с Россией по ядерной безопасности

Украинские политики сообщили, что Киев вышел из двух соглашений с Москвой по ядерной безопасности.

По информации официального сайта Госинспекции ядерного регулирования Украины, Министерство охраны окружающей природной среды и Федеральный надзор РФ по радиационной безопасности больше не сотрудничают.

Ещё Киев отказался предоставлять властям нашей страны данные о применении ядерной энергии в мирных целях. Представители Украины объяснили свои решения военной спецоперацией РФ по принуждению к миру.

Ранее генеральный конструктор Государственного ракетного центра Владимир Дегтяр сказал, что МБР "Сармат" будут функционировать даже в случае ядерного удара по технике.