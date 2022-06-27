Премьер Британии Джонсон назвал ситуацию на юго-востоке Украины тяжёлой для ВСУ

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон сообщил, что положение ВСУ в Донбассе можно назвать сложным. Однако, по мнению премьер-министра королевства, Киев способен изменить ход конфликта.

"Ситуация на юго-востоке страны остаётся крайне тяжёлой", — подчеркнул британский политик во время саммита G7 в ФРГ.

Вместе с этим чиновник положительно высказался о навыках украинских военных. По словам Джонсона, они могут "отодвинуть" Вооружённые силы Российской Федерации.

Также руководитель правительства Британии призвал мировую общественность продолжить поддерживать Киев, помогать ему восстанавливать экономику.

Ранее Джонсон заявил, что попытки решить конфликт на Украине приведут к большей дестабилизации.