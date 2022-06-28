Боевики ВСУ подорвались на собственной растяжке из мин

Украинские националисты подорвались на собственной растяжке из мин.

Об этом в понедельник, 27 июня, сообщил корреспондент газеты "Известия". Сам взрыв был заснят сверху беспилотным аппаратом.

На кадрах видно, как боевики ВСУ через деревья пробираются на позиции отступления и взрываются на минах.

По информации корреспондента, националисты подорвались на собственной растяжке из мин.

Ранее пленные военнослужащие украинской армии рассказали о дружественном огне в ЛНР, где командование сперва оставило их без поддержки, а потом отдало приказ об их уничтожении.

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