Украинские националисты подорвались на собственной растяжке из мин.
Об этом в понедельник, 27 июня, сообщил корреспондент газеты "Известия". Сам взрыв был заснят сверху беспилотным аппаратом.
На кадрах видно, как боевики ВСУ через деревья пробираются на позиции отступления и взрываются на минах.
По информации корреспондента, националисты подорвались на собственной растяжке из мин.
Ранее пленные военнослужащие украинской армии рассказали о дружественном огне в ЛНР, где командование сперва оставило их без поддержки, а потом отдало приказ об их уничтожении.
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