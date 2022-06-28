Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) использовали знания мирных жителей Мариуполя, которые были эвакуированы из города по гумкоридору, для корректировки огня артиллерии при обстрелах Донецка и его пригородов.
По информации ТАСС, ранее ВС РФ и бойцы ДНР помогли мариупольцам, которых украинские военные использовали в качестве живого щита, уехать в сторону Макеевки и Донецка.
"Некоторые из эвакуированных жителей Мариуполя, пройдя обучение, связанное с наводкой артиллерии и дальностью стрельбы пушек, разместившись на территории ДНР, собирали для ВСУ необходимые данные", — отметил очевидец в интервью агентству.
Он добавил, что восемь лет назад украинские боевики не попадали по целям в Донецке, однако сейчас "точно знают, куда бьют". Как пояснил источник, огонь корректируют мирные жители по требованию солдат ВСУ.
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