ВСУ использовали знания мариупольцев для корректировки артобстрелов Донецка

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) использовали знания мирных жителей Мариуполя, которые были эвакуированы из города по гумкоридору, для корректировки огня артиллерии при обстрелах Донецка и его пригородов.

По информации ТАСС, ранее ВС РФ и бойцы ДНР помогли мариупольцам, которых украинские военные использовали в качестве живого щита, уехать в сторону Макеевки и Донецка.

"Некоторые из эвакуированных жителей Мариуполя, пройдя обучение, связанное с наводкой артиллерии и дальностью стрельбы пушек, разместившись на территории ДНР, собирали для ВСУ необходимые данные", — отметил очевидец в интервью агентству.

Он добавил, что восемь лет назад украинские боевики не попадали по целям в Донецке, однако сейчас "точно знают, куда бьют". Как пояснил источник, огонь корректируют мирные жители по требованию солдат ВСУ.