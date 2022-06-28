Президент Украины Владимир Зеленский дал приказ освободить остров Змеиный за две недели.
Генштаб Вооружённых сил Украины планирует зачистить Змеиный от российских военных в течение двух недель, сообщают украинские СМИ.
После этого западные ракетные системы залпового огня и артиллерия будет переброшены Киевом в Донбасс для "контрнаступления".
Как именно, восемь РСЗО Himars и три десятка 155-миллиметровых гаубиц обеспечат "контрнаступление", украинская пресса не сообщает.
Ранее сообщалось, российский "Панцирь-С" сбил истребитель Су-25 при попытке ВСУ нанести удары по Змеиному.
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