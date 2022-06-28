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Зеленский дал приказ освободить остров Змеиный за две недели

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский дал приказ освободить остров Змеиный за две недели.

Генштаб Вооружённых сил Украины планирует зачистить Змеиный от российских военных в течение двух недель, сообщают украинские СМИ.

После этого западные ракетные системы залпового огня и артиллерия будет переброшены Киевом в Донбасс для "контрнаступления". 

Как именно, восемь РСЗО Himars и три десятка 155-миллиметровых гаубиц обеспечат "контрнаступление", украинская пресса не сообщает.

Ранее сообщалось, российский "Панцирь-С" сбил истребитель Су-25 при попытке ВСУ нанести удары по Змеиному.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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