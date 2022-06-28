Экс-спецпредставитель Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер уверен, что поставляемое оружие Запада поможет ВС Украины внести "вклад в освобождение украинских территорий".
"Я полагаю, что поступающее из США оружие позволит украинцам продвинуться. Они с его помощью смогут восстановить контроль над территориями вокруг Николаева и в конечном итоге достигнут Херсона на юге, а также отбросят русских от Харькова на севере", — заявил Волкер в ходе трансляции центра Уилсона.
Бывший чиновник считает, что российская армия в боях уже "истощена", но про украинскую армию он не говорит ни слова. Как не говорит и о растущих потерях среди ВСУ, и о тысячах украинских пленных. Волкер полагает, что в ближайшем будущем начнутся очень сложные бои.
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