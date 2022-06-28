The American Conservative: поставки оружия Киеву снизили боеспособность США

Американский журналист Уэсли Джеффрис предупредили, что военная помощь Украине негативно влияет на способность Вооружённых сил США вести боевые действия.

"Вашингтон отправил Киеву более 1400 Stinger, при этом американская оборонная промышленность столкнулась с проблемой их замены", — отметил сотрудник The American Conservative.

В издании заявили, что в Штатах быстро производят ПТРК Javelin. Однако более эффективным оружием считают ПЗРК Stinger. Поэтому армия США лишается преимущества в Индо-Тихоокеанском регионе, сказали журналисты.

Также они подчеркнули, что из-за поставок ВСУ оружия Вашингтон становится опосредованным участником конфликта на Украине. Вместе с этим в TAC напомнили о высоком уровне инфляции в Штатах. Экономическая проблема может отрицательно сказаться на оборонной промышленности страны, сообщили в СМИ.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что американские власти намерены поставлять Киеву РСЗО HIMARS беспрецедентно быстро.