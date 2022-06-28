Мезюхо: Государство Украина находится на завершающей стадии существования

Если входящая в НАТО страна предпримет вторжение на полуостров Крым, то это приведет к конфликту с альянсом. Об этом накануне сообщил Дмитрий Медведев.

Политолог Иван Мезюхо рассказал, могут ли страны блока пойти на это.

"НАТО не пойдёт на то, чтобы попытаться отобрать Крым у России. На мой взгляд, вообще Североатлантический альянс понимает, что украинское государство находится на завершающей стадии своего существования," — убеждён эксперт.

По его словам, сегодня Запад ставит перед президентом Украины Владимиром Зеленским задачу сохранить страну хоть в каких-то границах. И то, что Украина не сохранится в границах 2014 года, Запад уже понял, сказал обозреватель в интервью "Журналистской правды".

Ситуация развивается так, что лидер Незалежной может не справиться с задачей "сохранить украинскую государственность" хоть в какой-то форме, отсюда и накачка киевского режима оружием, наёмниками, боеприпасами.

Также отсюда и вводятся всё новые и новые санкции, которые вредят самим же инициаторам. И это сильно бьет по финансам западных стран.

"Теоретически, отрицать того, что у каких-то ястребов администрации американского президента есть планы по нападению на Россию, нельзя. Но думаю, что здравомыслия там несколько больше, чем нам кажется на первый взгляд", — подытожил Мезюхо.