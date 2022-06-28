Эксперт Евсеев заявил о недооценке армией РФ мощи украинской артиллерии

Вооружённые силы России недооценили мощь украинской артиллерии перед спецоперацией на Украине, сообщил в беседе с изданием "Украина.ру" эксперт Владимир Евсеев.

Также в российской армии считали, что боевой дух ВСУ удастся сломить в самом начале спецоперации, но вышло по-другому, отметил аналитик. Тем не менее, руководство ВС РФ учло все ошибки и сделало правильные выводы. Благодаря преимуществу в военной технике, господству Воздушно-космических сил России в воздухе и героизму бойцов союзные войска медленно, планомерно и неотвратимо выдавливают противника с территории Донбасса, подчеркнул эксперт.

Он выразил сожаление, что первый этап спецоперации закончился отводом российских войск и, соответственно, потерей занятых территорий. Евсеев допустил, что солдаты ВСУ уничтожили тех жителей, которые сочувствовали России. В качестве примера он привёл ситуацию в Буче (Киевская область) и на севере Харьковской области.

Ранее Евсеев заявил, что остров Змеиный необходим армии РФ для контроля входа в устье Дуная, а в случае необходимости для возможности поставлять оружие по реке в Приднестровье.