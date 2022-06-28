Военкор Пегов: под Лисичанском снуют автобусы №300 и пахнут порохом ящики

Военный корреспондент Семён Пегов в своем Telegram-канале поделился наблюдениями о происходящем сегодня на Лисичанском направлении.

По его словам, наблюдая за происходящим на фронтовых дорогах, можно составить довольно точную картину боевой обстановки даже без получения информации из официальных источников.

Журналистские приметы

Есть целый ряд журналистских примет, указывающих на то, что в конкретной точке сегодня "жарко". Например,

если на пути часто попадаются автобусы с номером 300, то значит, "беда — либо жёсткие обстрелы, либо контратака" (автобус 300 — машины, перевозящие раненых);

по "свежести" ящиков от боеприпасов можно понять, как давно здесь работала наша артиллерия:

"… если разбросанные ящики свежи, а гильзы из-под снарядов всё ещё издыхают пороховой пар, лучше жать на газ, потому что батарея отработала и сменила дислокацию, а сюда, вероятнее всего, полетит ответка".

Что видят журналисты сегодня на подступах к Лисичанску

Сегодня, как рассказал военкор, на Лисичанском направлении по дороге часто мелькают автобусы с номером 300. На основании этого он делает вывод:

"Поскольку "выходов" со стороны Лисичанска по нашим не слишком много, значит, артиллерии у противника почти не осталось. В свою очередь, наша арта, судя по звукам и тому же огромному количеству ящиков от БК вдоль дороги, работает в режиме нон-стоп. Ну а поток раненых говорит о том, что начались интенсивные городские бои и штурм многоэтажных зданий. Вероятнее всего, по мариупольскому сценарию. С живым щитом из запуганных до состояния кровавого транса местных и огневыми точками неонацистов в квартирах".