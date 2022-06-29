The Guardian: "робость" Запада даёт России преимущество в СВО

Россия удерживает баланс сил на Украине и не отступит, так как спецоперация идёт по плану Москвы, заявил старший консультант Королевского института международных отношений по программе "Россия и Евразия" Кейр Джайлс.

По мнению Джайлса, Россия находится в более выигрышном положении, чем Украина, а "робость" Запада перед Москвой, только усугубляет положение.

"Москва не отступит. А это, в свою очередь, может быть основано на уверенности — здравой или ошибочной — в том, что в долгосрочной перспективе всё идёт по плану России", — написала Джайлс в колонке для The Guardian. — Россия добилась успеха. Её наступление на восток Украины медленно продвигается вперёд, уничтожая всё на своём пути, а на Западе растёт осознание того, что конфликту не будет скорейшего прекращения".

Как подчеркнула консультант, Россия "удерживает" Запад от поставок оружия Киеву, тогда как Евросоюз не рискует идти на прямой конфликт с Москвой из-за возможных ответных реакций, в том числе и "ядерных угроз".