Мирошник: треть боевиков ВСУ сдалась в плен в пригороде Лисичанска

Около одной трети боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже сдались в плен в пригороде Лисичанска. Об этом заявил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что неподалёку от города продолжаются активные боевые действия. Как пояснил посол, "кровавые" столкновения идут с большими жертвами. По его словам, украинские военные продолжают сдаваться в плен.

"Соотношение примерно такое: одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле", — указал Мирошник.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв сообщил, что в районе Лисичанска удалось ликвидировать более тысячи солдат ВСУ. Он подчеркнул: украинские офицеры оказались в плену у союзных сил России и ЛНР. При этом представитель МВД добавил, что некоторые из них всё же смогли сбежать.