Петровский: Любой извращенец может присоединиться к украинским фашистам

Уже сообщалось, что у наёмника из Марокко Брагима Саадуна, приговорённого к смертной казни в ДНР, психиатрическая экспертиза выявила психопатию.

Политолог и врач Дмитрий Петровский рассказал, какие люди сегодня воюют в ВСУ.

"На Украине абсолютная анархия. На поле боя попадают люди без какого-либо психиатрического свидетельства. В принципе, любой, желающий заработать денег, является ли он психом, садистом, маньяком или каким-то другим извращенцем, может без каких-либо проблем присоединиться к украинским фашистам, чтобы реализовать свои наклонности", — сообщает эксперт в интервью "Журналистской правде".

Он напомнил, как украинские националисты вооружали любых людей и с грузовых машин всем раздавали оружие. И не проверял даже справок из психиатрического диспансера.

То же самое и в Донбассе с наёмниками. Каждый психопат может отправиться на Украину, которая стала центром для психологически нестабильных граждан.

"Они туда едут и реализуют свои устремления", — подытожил Петровский.