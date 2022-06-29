Колясников: заключенные не будут воевать за Киев, а продолжат грабить и убивать

Президент Зеленский выпустил заключённых с боевым опытом, давших согласие взять в руки оружие и отправиться на передовую.

Журналист Сергей Колясников объяснил, к чему приведет такое решение.

По его словам, заключённые из нацбатов — это убийцы, насильники, они творили жуткие вещи с мирными гражданами, в том числе с женщинами и детьми.

"Видимо, Зеленский четко идет по стопам своих кумиров, не знаю, кого больше — Гитлера или Бандеры, и добивается того, что русских солдат будут встречать на Украине со слезами и с цветами… Конечно, эти освобождённые заключённые не будут воевать за Украину. Они продолжат грабить, насиловать, пытать, убивать. Но воевать за страну не станут, потому что у них совершенно другие приоритеты", — цитирует блогера "Журналистская правда".

Он отметил, что во все времена каратели выполняли лишь единственную функцию — истязать и убивать, но воевать они не планируют.

ВСУ разгромлены, а освобождение заключённых делают для "картинки" и умалчивается, что от этого пострадает большое количество простых украинцев. И ни раздача автоматов, ни выпуск уголовников роли для киевской власти не сыграют. Оружие пойдет на черный рынок, а мирное население будет страдать.

"Украинцам советую пока по максимуму сидеть дома, никуда не выходить и ждать освобождения... Когда увидят наши Вооруженные силы с флагами России и ЛДНР, тогда можно выходить с цветами, это будет означать, что всё закончилось", — подытожил Колясников.