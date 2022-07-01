Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Песков сообщил, что послание Зеленского Путину не было письменным
Песков об обвинении в ударе по жилому дому в Одессе: не стреляем по гражданским
Пушилин: Киев трижды срывал обмен военнопленными с ДНР
Садальский о снятии ограничений по COVID-19: "Попова всё сняла, а счастья нет"
Эрдоган пожаловался, что Швеция выдала Турции только три-четыре террориста
На фельдшера, подделавшего больничный лист в Комсомольске-на-Амуре, завели дело
Минобороны: Киев ищет "крайних" за провалы военных ВСУ в горском "котле"
Собчак назвала курс рубля искусственным: "Открывайте счета в Грузии"
Минобороны РФ: армия Украины несёт большие потери в районе Лисичанска

Пентагон изучает обломки оружия РФ, а Россия получает целые арсеналы НАТО

Силовые структуры

Многие виды западного оружия оказались в распоряжении ВС РФ. Теперь известно, что именно вооружение Запада представляет в сравнении с российскими разработками.

Пентагон изучает обломки оружия РФ, а Россия получает целые арсеналы НАТО

Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с ТАСС.

Видео МО РФ показывают склады, оставленные ВСУ при отступлении. В ящиках минометные "выстрелы", противотанковые комплексы, переносные ЗРК, большое количество стрелкового оружия и различная бронетехника. Это, конечно, представляет интерес для военпрома РФ, с точки зрения изучения технологий.

К примеру, противотанковые FGM-148 javelin (США) и британские NLAW попадают в виде целого арсенала.

"Эти FGM будут не только использоваться российскими военными и представителями ЛНР и ДНР по назначению, но и частично отправляться на "разборку”. Например, ими могут заинтересоваться в городе-герое Туле, где производится российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет”, который часто сравнивают с Javelin. Поэтому наши конструкторы должны выяснить, что придумали американцы, ведь их техника высоко оценена в мире", — сообщает обозреватель.

А Пентагон, в свою очередь, интересуется российским оружием и уже создал на Украине комиссию для изучения военной техники РФ.

Особенно интересует оружие, созданное на основе западных процессоров и микросхем. Эксперты из США уже посещали места применения гиперзвуковых "Кинжалов” и искали обломки различных наших ракет, заявил Литовкин.

Но препарировать обломки — это одно дело, а изучить "товар" целым — другое. Здесь российским экспертам проще, потому что ВСУ оставляет в панике при отступлении целые арсеналы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ были выведены со Змеиного, чтобы спасти жизни военных

Военный эксперт Константин Сивков объяснил, для чего было принято решение вывести российский контингент с острова Змеиный.

Сивков: ВС РФ были выведены со Змеиного, чтобы спасти жизни военных
Леонков: США и Великобритания обманули Польшу с поставками вооружения
Силовые структуры
Леонков: США и Великобритания обманули Польшу с поставками вооружения
Силовые структуры
Бородай назвал барражирующие боеприпасы ВСУ "неприятной штукой" для ВС РФ
Силовые структуры
Комбат ВСУ Майман: обороне Лисичанска русские устроили ад
Любовь Степушова Дипотношения России и Болгарии на грани разрыва Любовь Степушова Людмила Черткова Украина и Запад подбадривают друг друга не бояться России Людмила Черткова Александр Артамонов Литва рискует прекратить своё существование, нарушив соглашение по Калининграду Александр Артамонов
Мир. Новости мира
ISW: наступление ВС РФ в районе Харькова говорит об амбициях России вне Донбасса
Силовые структуры
Добрая воля или хитрость: остров Змеиный оставлен Россией
Гончаренко: на саммите НАТО обсуждали захват Смоленска, Кубани и Москвы
Мир. Новости мира
Гончаренко: на саммите НАТО обсуждали захват Смоленска, Кубани и Москвы
Последние материалы
Садальский о снятии ограничений по COVID-19: "Попова всё сняла, а счастья нет"
Эрдоган пожаловался, что Швеция выдала Турции только три-четыре террориста
На фельдшера, подделавшего больничный лист в Комсомольске-на-Амуре, завели дело
Минобороны: Киев ищет "крайних" за провалы военных ВСУ в горском "котле"
Собчак назвала курс рубля искусственным: "Открывайте счета в Грузии"
Минобороны РФ: армия Украины несёт большие потери в районе Лисичанска
Пентагон изучает обломки оружия РФ, а Россия получает целые арсеналы НАТО
Глава "Нафтогаза" Витренко: отсутствие газа из РФ в ЕС причинит ему "боль"
Мечты НАТО сбылись: в Мадриде официально объявлена холодная война №2
Дипотношения России и Болгарии на грани разрыва
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников