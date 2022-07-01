Пентагон изучает обломки оружия РФ, а Россия получает целые арсеналы НАТО

Многие виды западного оружия оказались в распоряжении ВС РФ. Теперь известно, что именно вооружение Запада представляет в сравнении с российскими разработками.

Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с ТАСС.

Видео МО РФ показывают склады, оставленные ВСУ при отступлении. В ящиках минометные "выстрелы", противотанковые комплексы, переносные ЗРК, большое количество стрелкового оружия и различная бронетехника. Это, конечно, представляет интерес для военпрома РФ, с точки зрения изучения технологий.

К примеру, противотанковые FGM-148 javelin (США) и британские NLAW попадают в виде целого арсенала.

"Эти FGM будут не только использоваться российскими военными и представителями ЛНР и ДНР по назначению, но и частично отправляться на "разборку”. Например, ими могут заинтересоваться в городе-герое Туле, где производится российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет”, который часто сравнивают с Javelin. Поэтому наши конструкторы должны выяснить, что придумали американцы, ведь их техника высоко оценена в мире", — сообщает обозреватель.

А Пентагон, в свою очередь, интересуется российским оружием и уже создал на Украине комиссию для изучения военной техники РФ.

Особенно интересует оружие, созданное на основе западных процессоров и микросхем. Эксперты из США уже посещали места применения гиперзвуковых "Кинжалов” и искали обломки различных наших ракет, заявил Литовкин.

Но препарировать обломки — это одно дело, а изучить "товар" целым — другое. Здесь российским экспертам проще, потому что ВСУ оставляет в панике при отступлении целые арсеналы.