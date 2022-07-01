Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с военнослужащими второго корпуса Народной милиции ЛНР форсировали реку Северский Донец. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Политик пояснил, что он получил информацию о продвижении союзных сил от своего помощника Апты Алаудинова. По словам Кадырова, спецназ "Ахмат" и военные ЛНР подошли к населённому пункту Новодружеск, который находится к северу от Лисичанска.
"Бойцы союзных войск окружают позиции украинских сил и планомерно сжимают Лисичанск в клещи", — отметил руководитель Чечни.
В пятницу, 1 июля, посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что бойцы РФ и ЛНР наносят удары по Новодружеску, где были обнаружены укреплённые районы Вооружённых сил Украины с подземными переходами.
Ранее Кадыров сообщил о плачевном состоянии украинской армии в районе Лисичанска. Политик подчеркнул, что подразделения ВСУ "предчувствуют скорый конец".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша не получит компенсацию от Великобритании и США за то, что поставляла на Украину своё вооружение.