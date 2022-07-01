Украинские чиновники сообщили, что Киев массово приобретает разведывательные дроны и обучает солдат управлять беспилотниками. Эту программу назвали "Армия дронов".
"Чтобы усилить украинскую армию и сберечь жизни тысяч военных, Генштаб ВСУ, Минцифры и платформа UNITED24 начинают проект "Армия дронов", — сказали представители Службы спецсвязи и защиты информации Украины.
Как подчеркнули в ведомстве, речь идёт не только о покупке беспилотников, но и об их ремонте и быстрой замене.
Ранее возле Курска системы ПРО сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Выяснилось, что российскую воздушную границу нарушил Ту-141 "Стриж".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша не получит компенсацию от Великобритании и США за то, что поставляла на Украину своё вооружение.