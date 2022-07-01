Украинские власти заявили о создании "Армии дронов"

Украинские чиновники сообщили, что Киев массово приобретает разведывательные дроны и обучает солдат управлять беспилотниками. Эту программу назвали "Армия дронов".

"Чтобы усилить украинскую армию и сберечь жизни тысяч военных, Генштаб ВСУ, Минцифры и платформа UNITED24 начинают проект "Армия дронов", — сказали представители Службы спецсвязи и защиты информации Украины.

Как подчеркнули в ведомстве, речь идёт не только о покупке беспилотников, но и об их ремонте и быстрой замене.

Ранее возле Курска системы ПРО сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Выяснилось, что российскую воздушную границу нарушил Ту-141 "Стриж".